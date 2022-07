Pénurie d’eau: les habitants d’El Kelaâ des Sraghna montent au créneau

Le Maroc est en train de vivre une crise de l’eau, au moment où il connait une importante vague de chaleur. Certaines régions sont bien plus touchées par cette situation, à l’image de la province d’El Kelaâ des Sraghna. Les habitants du douar Ktawa, dans la région de Tamllalt, ont organisé une marche afin de demander aux autorités locales de leur garantir un accès en eau potable.

Les habitants du douar ont dû marcher 5 km à destination de la Préfecture pour exprimer leur mécontentement face à la gestion de l’eau dans la région. Un appel a été lancé aux autorités locales, afin d’intervenir rapidement vis-à-vis du calvaire que vivent les douars de la région.

Selon un acteur social local à Le Site Info, le manque d’eau potable dans la région s’est fait grandement ressentir avec la récente vague de chaleur. Et de préciser que cela s’étend à d’autres zones de la province, à l’image de la ville d’El Attaouia, située à 20 km d’El Kelaâ des Sraghna. Notre interlocuteur a lancé un appel aux autorités locales afin de creuser plus de puits dans la région et remédier au manque d’eau potable le plus rapidement possible.

