Pénurie de plâtre dans certains hôpitaux du Maroc

Le plâtre médical, principalement utilisé pour le traitement conservateur des fractures osseuses simples et non déplacées, manque terriblement à l’hôpital Mohammed V de la ville de Meknès, rapporte le quotidien arabophone » Al Massae ».

Cette pénurie du plâtre accentue davantage les souffrances des patients, surtout ceux parmi eux qui sont démunis et ne peuvent acheter cette matière dans les pharmacies, a ajouté la même source. Le personnel médical de l’hôpital précité pâtit également de cette pénurie du plâtre médical et est donc obligé de demander aux patients souffrant de fractures d’acheter celle matière indispensable à leurs soins. Ceci en résulte parfois des « affrontements » et autres quiproquos entre les membres des familles des malades et les personnels médical et paramédical.

Par ailleurs, cette pénurie n’est pas spécifique à l’hôpital Mohammed V de Meknès, mais concerne aussi la plupart des hôpitaux du Maroc. Ces derniers vivent une situation « exceptionnelle » à cause de ce manque, a précisé « Al Masssae ».

L.A.