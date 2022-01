Pénurie de médicaments: nouvelle mise au point

Après la sortie du ministre de la Santé, la Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutiques (FMIIP) confirme qu’aucune rupture dans la production de médicaments essentiels n’a été enregistrée à ce jour. Cette mise au point fait suite à la parution de certaines informations dans les médias et réseaux sociaux rapportant une tension de disponibilité de médicaments essentiels.

La FMIIP, regroupant les principaux producteurs nationaux, tient à rassurer l’opinion publique et confirme n’avoir enregistré aucune rupture de production ni de tensions sur les stocks des médicaments faisant partie du protocole thérapeutique Covid-19, notamment la chloroquine, l’azithromycine, le zinc, la vitamine C, la vitamine D, le paracétamol et l’héparine.

De surcroît, la FMIIP, en étroite collaboration et concertation avec les pouvoirs publics, anticipe sur les défis à venir, notamment en termes de logistique, et s’assure à ce titre que le marché national soit constamment approvisionné, comme cela a été le cas depuis le déclenchement de la pandémie.