Pèlerinage: le roi Mohammed VI a reçu la délégation officielle

Le roi Mohammed VI a reçu, lundi au Palais Royal à Tétouan, les membres de la délégation officielle devant se rendre aux Lieux Saints de l’Islam pour accomplir le rite du pèlerinage au titre de l’année 1440 de l’Hégire.

La délégation, conduite par Hamou Ouheli, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargé du Développement rural et des Eaux et Forêts, est composée de Mhamed El Atfaoui, gouverneur de la province d’Azilal, Taib Anjar, juge, Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, premier vice-président de cette Cour, Mohamed Basri, Ambassadeur, Directeur des Affaires consulaires et sociales au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, et du Colonel Abdelwahab Lagnaoui, Commandant du 4ème Bataillon munitionnaire.

Cette audience s’est déroulée en présence de Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques.

S.L. (avec MAP)