Peine alourdie pour l’agresseur des policiers à Al Hoceima

Un individu a vu sa peine alourdie de 3 à 5 ans de prison ferme pour agression sur agents d’autorité dans la ville d’Al Hoceima. En effet, le tribunal de Première instance d’Al Hoceima s’est prononcé dans la soirée du 30 août, concernant l’affaire d’une « agression sur agents d’autorité dans l’exercice de leurs fonctions ».

Un individu avait été arrêté au début du mois, suite au partage sur les réseaux sociaux d’une vidéo où on le voyait dans un état agité. Le mis en cause avait créé la zizanie dans les artères de la ville allant jusqu’à agresser des policiers à l’aide d’une arme.

Le tribunal l’avait condamné auparavant à 3 ans de prison ferme ainsi qu’à verser une amende de 10.000 dirhams pour chaque policier intervenu pour l’arrêter, de plus qu’une amende de 1.000dh et 1 dh symbolique pour la DGSN. Après étude du dossier, la sanction a été revue à la hausse. L’agresseur a vu sa peine s’élever à 5 ans de prison ferme et à verser 15.000 dh pour chaque policier.

Une source bien informée a indiqué à Le Site Info que le Directeur général de la DGSN, Abdellatif Hammouchi, a établi une note interne dans toutes les directions de la sécurité du royaume, en ce sens. Le document indique que tout dépassement violent vis-à-vis des éléments de la DGSN doit être pris au plus grand sérieux. Cela concerne de façon particulière les agents déployés sur le terrain.

Toujours selon notre source, la note indique que les éléments de la DGSN dispose de l’autorité de gérer toute situation représentant un danger potentiel pour la société, et que la Direction dispose des moyens techniques et humains nécessaires pour y faire face.