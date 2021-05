Pedro Sánchez se fait huer à son arrivée à Sebta (VIDEO)

C’est avec de vives protestations qu’une poignée d’habitants de l’enclave occupée de la ville de Sebta ont tenu à recevoir le chef de gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, et son ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

Selon des médias espagnols, les manifestants ont tenté d’entraver le chemin de la voiture du chef de gouvernement, qui s’est rendu à Sebta. Et ce, après la grande vague de migration qu’a connue la ville marocaine occupée par l’Espagne, lundi 17 mai, et dont les habitants de Sebta assument la responsabilité entière à Pedro Sànchez, concernant les nouvelles tensions frontalières entre le Maroc et l’Espagne.

De son côté, via les réseaux sociaux, l’acteur des droits de l’Homme, Me Naoufal Bouamri, s’est insurgé contre cette visite inopinée des deux responsables espagnols. Laquelle visite à Sebta est considérée, selon lui, comme « une réelle provocation vis-à-vis du Maroc et une bravade agressive à l’encontre des sentiments patriotiques et nationaux de tous les Marocains ».

L’avocat a aussi tenu à rappeler que, lors des diverses crises hispano-marocaines, « aucun des chefs de gouvernements espagnols précédents n’avait pris l’initiative d’effectuer une visite à l’enclave marocaine occupée de Sebta. Et la présence de l’actuel chef de gouvernement espagnol dans la ville augure d’une nouvelle tension exacerbée contre le Maroc. Fait qui est inacceptable et catégoriquement refusé! ».

Larbi Alaoui