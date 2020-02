Pédophile de Lissasfa: les sévices subis par les victimes étaient “ignobles” (VIDEO)

L’affaire du dangereux prédateur pédophile, ayant violé plus de 20 petites filles à Lissasfa, n’a pas livré tous ses secrets. Une nouvelle audience de son procès a eu lieu jeudi à la Cour d’appel de Casablanca.

Dans une déclaration à Le Site Info, Me Abdelfattah Dakkar a indiqué que les sévices sexuels subis par les victimes étaient “terribles” et “ignobles”, soulignant que l’accusé planifiait ses actes odieux et choisissait ses victimes parmi les plus démunies.

L’avocat, qui est membre du comité de défense des victimes du pédophile, a ajouté que la plupart d’entre elles ont abandonné l’école, précisant que les souffrances qu’elles ont subies auront incontestablement un impact dévastateur sur leur état de santé physique et mental.

M.S.