Pédophile de Lissasfa: la mère d’une victime s’effondre au tribunal (VIDEO)

Les actes odieux du dangereux prédateur pédophile, ayant violé plus de 20 petites filles, au quartier casablancais Lissasfa, ne cessent de susciter colère et indignation des citoyens. Et la maman de l’une des pauvres petites victimes s’est subitement effondrée, ce mardi matin, à la Cour d’appel de Casablanca, a appris Le Site Info.

Après sa perte de conscience du fait du choc insoutenable ressenti, la maman a été transférée en ambulance du tribunal à l’hôpital, a confirmé Bouchra Bouiri, membre du Comité de défense des victimes de ce monstre fait être humain. L’avocate a également ajouté que l’évanouissement de la mère de l’une des petites victimes a obligé la Cour à reporter le procès au 28 janvier courant.

Après que cette affaire de pédophilie a éclaté au grand jour, plusieurs parents des petites victimes ont déposé plainte auprès des autorités compétentes, alors que de nombreuses associations, oeuvrant pour la défense des droits de l’Homme, leur ont apporté leur soutien et ont veillé au suivi psychologique, aussi bien des petites fillettes que de leurs familles.

Cependant, la présidente de l’Association “Jeunesse nationale pour la solidarité”, Khadija El Ammari, a affirmé avoir subi un grand choc en apprenant que plusieurs familles ont retiré, par écrit, leurs plaintes concernant cette affaire de pédophilie avérée.

L.A. et K.Z.