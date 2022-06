Pédiatrie : Le ministère de la Santé se mobilise

Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a élaboré un plan de travail, avec le comité scientifique et l’ensemble des pédiatres des secteurs public et privé, afin de mettre à jour la liste nationale des médicaments essentiels (ME) en pédiatrie, a affirmé samedi soir à Marrakech, la Directrice du Médicament et de la Pharmacie au sein de ce ministère, Pr. Bouchra Meddah.

« C’est une responsabilité nationale car, l’ensemble des acteurs (laboratoires pharmaceutiques, associations professionnelles, administrations publiques et instances gouvernementales) sont appelés à collaborer pour assurer la disponibilité des médicaments essentiels en pédiatrie », a-t-elle ajouté lors de sa participation à une session autour du thème « Les médicaments essentiels en pédiatrie » organisée dans le cadre des « Journées de printemps Dr. Amine Slaoui », jumelées avec les 5è Rencontres Africaines de Pédiatrie et les 9è Rencontres de l’Association des Pédiatres de Langue Française (APLF).

Après avoir relevé l’importance que revêt cette question pour le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et l’ensemble des acteurs de la Santé au Maroc, Mme Meddah a tenu à rappeler que cette liste nationale se basera sur la liste des médicaments essentiels publiée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2021, indiquant que lors de l’élaboration de la politique pharmaceutique nationale (PPN) 2021-2025, le Département de tutelle a intégré la notion de médicaments essentiels pour adultes et ceux pour enfants.

De son côté, Pr. Amina Barkat, pédiatre néonatologiste a défini les médicaments essentiels comme ceux qui répondent aux besoins de santé prioritaires d’une population, mettant l’accent sur la particularité de la prise en charge médicale des enfants et des adolescents, qui forment une population vulnérable et qui mérite une attention particulière.

Dans ce cadre, elle a appelé à revoir la liste des médicaments essentiels en pédiatrie actuellement disponible et dont, l’élaboration remontait à 2012.

« C’est une liste nationale, qui est devenue obsolète à bien des égards », a-t-elle estimé, se félicitant de cette dynamique créée au niveau de la Division du Médicament et de la Pharmacie au sein du ministère de la Santé et de la protection sociale.

« Je suis convaincue que la nouvelle liste, qui sera élaborée, comportera beaucoup d’ajouts et d’actualisation par rapport à la liste ancienne notamment, avec la mise en place d’une Commission chargée de la révision et de l’actualisation de la liste des médicaments essentiels », a-t-elle soutenu.

Organisés par l’Association Casablancaise des Pédiatres Privés (ACPP) et l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE), « Les Journées de printemps Dr. Amine Slaoui » ont abordé différentes thématiques relatives notamment à la santé de l’enfant, la santé périnatale, des nouveau-nés, la vaccination, la nutrition ainsi que les infections et les pathologies pédiatriques.

Lors de cette manifestation scientifique et médicale d’envergure, dont les travaux ont pris fin samedi, les participants ont eu l’occasion de débattre de plusieurs thèmes, entre autres, « les vaccins : Du développement à la mise à disposition », « la dette immunitaire », « le devenir de la pandémie Covid-19 », « l’importance de la vaccination antigrippale chez l’enfant en temps de Covid-19 » et « la riposte Covid : Expérience des pays africains ».

Au menu de ce rendez-vous international de deux jours figuraient également une séance de formation au profit des sages-femmes sur l’optimisation de l’allaitement maternel ainsi que plusieurs ateliers, dont un a été consacré à la Covid-19 en Afrique.

L’un des moments forts de la cérémonie de clôture de ce conclave médical a été les hommages rendus à plusieurs spécialistes et acteurs de la santé au Maroc, dont Pr. Bouchra Meddah, la Directrice Exécutive de la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP), Mme Layla Sentissi, outre un groupe de pédiatres issus de pays africains

FB