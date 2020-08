Pêche au Maroc: de nouvelles amendes mises en place

Les milliers de pêcheurs marocains risquent d’écoper d’amendes, selon le quotidien arabophone Al Massae de ce mardi 11 août.

Ainsi, au lieu que les poissons mordent à leurs hameçons, ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui auront l’épée de Damoclès du Département de la Pêche maritime.

Un projet de loi dudit Département a fixé plusieurs dispositions et des mesures fermes concernant les espèces de poissons autorisées à être pêchées, a ajouté la même source.

En effet, certaines dispositions du Dahir formant règlement sur la pêche maritime ont été ainsi ajoutées. Et ce, afin que le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts puisse mieux renforcer la réglementation des mouvements des chalutiers et de lutte contre la pêche non réglementée.

L.A.