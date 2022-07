PDR de Casablanca-Settat: les réunions de concertation prennent fin

Le Conseil de la région Casablanca-Settat a tenu, ce mercredi à la préfecture de Casablanca, sa neuvième et dernière réunion de concertation dans le cadre de l’élaboration du Programme de Développement Régional (PDR) de la région Casablanca-Settat pour la période 2022-2027.

Tenue en présence de nombre de gouverneurs de préfectures et de provinces de la région, cette réunion a permis d’évaluer les résultats du précédent PDR (2016-2021) et de faire un diagnostic territorial précis, afin d’élaborer une vision prospective du futur plan d’action de développement régional.

A cette occasion, le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a indiqué que cette neuvième réunion vient en conclusion d’une série de rencontres de concertation ayant concerné les différentes provinces de la région, afin de récolter les propositions et les idées des acteurs locaux dans les domaines politique, économique et associatif.

Maâzouz a expliqué que cette rencontre vise à se pencher sur différentes questions liées à l’emploi, l’investissement, la recherche scientifique, la mobilité et l’environnement et à chercher des solutions à même de faire de Casablanca un pôle attractif dans différents secteurs, en tenant compte de ses spécificités.

Et de relever que toutes les conclusions de ces réunions de concertation tenues dans les différentes provinces et préfectures contribueront à la réalisation du rapport final sur le diagnostic stratégique de la région dans les prochains jours, et ce afin d’entamer une nouvelle phase marquée par l’élaboration d’une vision régionale de développement, en adéquation avec la schéma régional d’aménagement du territoire.

Cette réunion, qui s’est déclinée en quatre ateliers de travail, a été marquée par la présentation d’un exposé détaillant les atouts de la région Casablanca-Settat et les contraintes auxquelles elle fait face.

Le PDR est le document de référence qui sert à la programmation des projets et des actions prioritaires à l’échelle régionale, dans le but de réaliser un développement intégré et durable portant notamment sur l’amélioration de l’attractivité de l’espace territorial de la région et le renforcement de sa compétitivité économique.