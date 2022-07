PDR de Casablanca-Settat: le comité de pilotage tient sa première réunion

Le Comité de Pilotage chargé de l’élaboration du programme de développement de la région (PDR) Casablanca-Settat 2022-2027 a tenu, ce mardi à Casablanca, sa première réunion à huis clos.

Cette réunion intervient en application des dispositions de la loi organique 111.14 relative aux régions, notamment le deuxième chapitre qui définit les compétences propres à la région, et le décret n°2-16-299 fixant la procédure d’élaboration du programme de développement régional, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation et des mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration.

La création du comité de pilotage chargé de réaliser l’étude relative à l’élaboration du PDR vise à ressortir les grandes orientations de cette étude, à émettre des remarques d’orientation sur le contenu des étapes de sa réalisation, outre d’approuver définitivement les conclusions de ses étapes.

Ce comité, présidé par le Wali de la région Casablanca-Settat et le président du conseil de la région, comprend le secrétaire général aux affaires régionales de la Wilaya de la région, le cinquième vice-président du conseil de la région, le septième vice-président du conseil de la région, et le président de la commission permanente du conseil de la région chargée du budget, des affaires financières et de la programmation.

Le comité comprend également le président de la commission permanente du conseil de la région, chargé du développement économique et rural, de la promotion des investissements, de la formation et de l’emploi, le directeur de l’Agence régionale d’exécution des projets (AREP), le directeur du centre régional d’investissement (CRI), le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), et Mme Ghita Lalou Yaacoubi, membre de la commission spéciale sur le modèle de développement.

D’autre part, le comité Régional Consultatif chargé de l’élaboration du PDR Casablanca-Settat 2022-2027 a tenu sa première réunion, mercredi à la capitale économique.

Cette réunion a porté essentiellement sur l’examen des conclusions de la première et deuxième phase de l’étude relative à l’évaluation de la mise en œuvre du Programme de développement régional 2016-2021, et sur l’actualisation territoriale de la région.

La réunion a également constitué l’occasion de mener des concertations autour des éléments primitifs relatifs à la mise à jour de la vision stratégique de la région.