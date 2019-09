Pays-Bas: des Maroco-néerlandais veulent être déchus de la nationalité marocaine

Des Marocains résidents aux Pays-Bas, ayant la double nationalité, mènent actuellement une campagne pour être déchus de la nationalité marocaine. Ils ont signé un manifeste et l’ont envoyé aux groupes parlementaires afin de ne garder que la nationalité néerlandaise.

Selon des médias néerlandais, plusieurs Maroco-Hollandais, dont des journalistes, des artistes, des enseignants, des syndicalistes et des acteurs associatifs, veulent devenir des citoyens néerlandais à part entière. Etre citoyens des Pays-Bas leurs évitera notamment toute complication au niveau du mariage, du divorce ou encore le risque d’être condamnés par la justice pour leurs orientations sexuelles.

Les mêmes sources ont précisé que ces personnes ont appelé le gouvernement et la société civile aux Pays-Bas à respecter leur volonté et à soutenir leur décision.

Rappelons que le Maroc et les Pays-Bas ont signé le 14 mai 1969 un accord pour le recrutement et le placement de la main d’œuvre marocaine. Entre 1969 et 1973, plus de 4000 Marocains s’y sont installés. Selon cette convention, «quiconque a la nationalité néerlandaise et marocaine reste tenu de conserver la nationalité marocaine à vie». Dont acte.

