Pavillon bleu 2019 : découvrez les plages où il fait bon se baigner au Maroc

21 plages et un port de plaisance hisseront cet été le label international Pavillon Bleu, attribué par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, présidée par la Princesse Lalla Hasna et la Fondation internationale pour l’Education à l’Environnement (FEE).

Le label Pavillon Bleu a été créé par FEE. Hissé sur 4425 plages et marinas de 45 pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique ou des Caraïbes ou du Pacifique, le Pavillon Bleu est un label exigeant attribué selon quatre familles de critères : qualité des eaux de baignade, information, sensibilisation et éducation à l’environnement, hygiène et Sécurité, et enfin aménagement et gestion. Il est attribué aux communes en charge de la gestion des plages.

Au Maroc, l’écolabel Pavillon Bleu est porté par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement qu’il a introduit en 2002 dans le cadre de son programme Plages Propres. Grace à un travail d’accompagnement de longue durée des communes littorales, 21 plages sur 42 plages candidates ont pu répondre aux critères exigeants de ce label de plus en plus apprécié par les estivants. Avec 21 plages, le Maroc occupe la première place dans le monde arabe et la deuxième en Afrique.

Les communes ont en effet en charge la gestion complète des plages qui relèvent de leur périmètre : entretien, propreté, équipement, sécurité, formation, sensibilisation, accessibilité. Dans cet effort considérable, elles sont accompagnées par le programme Plages Propres de la Fondation, soutenus par la Direction générale des Collectivités locales et les départements ministériels concernés. Les responsables territoriaux sont formés à la gestion des plages et des outils de gestion et de sensibilisation à l’environnement sont mis à leur disposition pour leur permettre d’accueillir les estivants dans les meilleures conditions. La Fondation évalue les candidatures au Pavillon Bleu et organise les contrôles inopinés pendant l’été.

Les communes sont enfin appuyées par des partenaires économiques mobilisés par la Fondation dans le cadre du programme Plages Propres qui leur apportent compétences managériales et appui financier.

La labélisation des portes de plaisance, encore plus contraignante compte tenu des investissements et aménagements nécessaires, est en œuvre depuis trois ans. Un port de plaisance montre l’exemple : Saïdia, sur la côte orientale de la Méditerranée. Il arborera le Pavillon Bleu pour la troisième année consécutive.

Plus d’une centaine de plages sont inscrites à Plages Propres pour 2019.

Les plages ayant obtenu le Pavillon Bleu sont les suivantes:

Achakar (Tanger-Asilah)

Aglou sidi moussa/Tiznit

Arekmane (Nador)

Ba-kacem (Tanger-Asilah)

Bouznika

Skhirate

El Moussafir/Dakhla

Essaouira

Foum loued / Laâyoune

Haouzia

Dalia /Fahs Anjra

Oued Aliane/Fahs-Anjra

Oued Laou/Tétouan

Oum labouir/Dakhla

Safi ville

Souiria lkdima/Safi

Station touristique de Saïdia

Cap Beddouza/Safi

Sidi Kankouch 1/Fahs Anjra,

Sidi Ifni

Imintourga (Mireleft)