Pass vaccinal provisoire: quelle durée de validité?

Le Professeur Mohamed Benazzouz, responsable du Programme national d’immunisation, au ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé que le pass vaccinal n’est pas obligatoire pour l’accès aux établissements scolaires, concernant les apprenants âgés de 12 à 17ans.

Dans une déclaration au JT de la chaîne nationale 2M, lundi 25 octobre, le praticien a affirmé que chaque établissement scolaire a la liste des élèves ayant bénéficié de la vaccination et, par conséquent, il n’est nul besoin de présenter le pass vaccinal. Mais les élèves y sont tenus, s’agissant de l’accès aux lieux publics et dans les transports publics.

Concernant le pass vaccinal provisoire, son téléchargement permet de faciliter les déplacements et l’accès aux lieux publics et aux administrations, après la prise de la première dose de vaccin, a ajouté Pr Benazzouz en soulignant que la validité dudit pass est de 28 jours et prend fin après la prise de la deuxième dose.

L.A.