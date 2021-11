Pass vaccinal: les cafés et les restaurants ont pris une décision

Plusieurs propriétaires des cafés et restaurants de différentes villes du Maroc ont mis fin à l’imposition du pass vaccinal pour l’accès à leurs établissements.

Selon ce qu’a pu constater Le Site info dans différents cafés à Rabat, Salé, Témara et Casablanca, on ne demande plus aux clients de présenter un pass vaccinal afin d’accéder aux établissements, contrairement à ce qu’était le cas lors de la première semaine ayant suivi la promulgation de la décision gouvernementale.

Notons que le président de l’Association nationale des propriétaires des cafés et des restaurants Nourredine El Harrak avait déclaré précédemment à Le Site info qu’il est difficile pour les gérants des cafés d’appliquer cette décision et entrer en conflit avec les clients.

El Harrak avait également déclaré que cette mesure porte préjudice au secteur qui a déjà subi de grandes pertes, certains établissements ayant perdu 70% de leur clientèle.

M.F.