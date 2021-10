Pass vaccinal: course contre la montre pour les Marocains non-vaccinés

Depuis que le gouvernement Akhannouch a décrété, à partir du jeudi 21 octobre courant, l’obligation de présenter le pass vaccinal pour accéder aux lieux publics, le portail du ministère de la Santé et de la Protection sociale connaît une grande pression de la part des Marocains désirant télécharger l’attestation de vaccination.

De même que de nombreuses personnes se sont empressées de se rendre au vaccinodrome le plus proche de leur résidence afin de bénéficier de la première dose du vaccin anti-coronavirus. Ceci, via le portait du Département de Khalid Aït Taleb « liqahcorona.ma/fr. »

Lequel portail fournit aux visiteurs toutes les informations en rapport avec la vaccination et l’obtention du pass vaccinal. Par conséquent, tous les vaccinodromes, aux quatre coins du pays, connaissent une affluence monstre et ne désemplissent pas et ce, depuis les premières heures du jeudi 21 octobre.

A.L.