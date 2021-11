Pass vaccinal au Maroc: vers la mise en place de nouvelles mesures

Alors que le gouvernement persiste et signe sur l’adoption du pass vaccinal pour l’accès aux administrations et aux lieux publics, un membre du Comité technique et scientifique a révélé de nouvelles données à ce propos.

Ainsi, selon cette source médicale, il est probable que l’imposition du pass vaccinal soit élargie à d’autres activités et endroits que ceux précités. Et ce, dans le but de préserver la sécurité et la santé des personnes vaccinées et également, dans le souhait de parvenir à l’immunité collective le plus tôt possible.

De même que le membre du Comité technique et scientifique a souligné que le pass vaccinal permet aux citoyens de se déplacer et de mener leur vie normalement.

M.R