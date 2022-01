Pass vaccinal au Maroc: contrôles renforcés dans les lieux publics

On ne badine plus avec la présentation du pass vaccinal dans les administrations et autres lieux et espaces publics! Et plusieurs citoyens ont constaté cela à leurs dépens pour accéder à certains établissements publics, locaux commerciaux, banques, cafés et restaurants.

A Rabat, par exemple, Le Site info a pu constater de visu que plusieurs centres commerciaux ont pris des mesures strictes concernant à vérifier si les clients sont en possession de leur pass vaccinal ou pas. L’absence de celui-ci, sous sa forme papier ou électronique, interdit impérativement l’accès auxdits centres commerciaux de la capitale. Et ce , selon les instructions des autorités locales, nous a déclaré l’employé d’un centre commercial.

A noter que cette décision n’a pas eu l’aval de nombreux citoyens qui n’ont pas manqué de manifester leur désaccord, sur la voie publique, contre cette mesure qu’ils jugent arbitraire, d’après eux..

L.A.