Parricide à Salé: ce qui s’est réellement passé

Un individu de 40 ans a égorgé son père mardi dans la ville de Salé. Selon une source de Le Site info, le mis en cause, qui était dans un état anormal, s’est disputé avec son père lorsque ce dernier a refusé de lui donner de l’argent. La situation a dégénéré et le coupable, muni d’un sabre, a égorgé son père et l’a poignardé à plusieurs reprises.

Et d’ajouter que le jeune homme qui a commis ce meurtre est connu dans le quartier Arrahma pour son addiction aux drogues.

Les éléments de la police judiciaire, appuyés par la police scientifique et technique, ont entamé des procédures pour examiner le corps de la victime de 70 ans. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

