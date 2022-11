Parlement: passe d’armes entre Ait Taleb et la fille de Chabat

Le ministre de la Santé et de la Solidarité sociale a exprimé son refus, ce lundi 21 novembre courant, de la teneur de la question de Rim Chabat, députée sans appartenance politique, concernant ce que celle-ci a appelé « L’échec du système de santé marocain ».

La passe d’armes qui s’en est suivi entre Khalid Ait Taleb et la fille de Hamid Chabat, lors de la séance plénière des questions orales, à la Chambre des représentants, a commencé par l’appréciation du sens du mot « échec ». Ainsi, le responsable gouvernemental a rétorqué à Rim Chabat: « Chacun a sa vision de l’échec! Vous êtes de Fès, avez-vous donc observé un quelconque échec du système de santé dans cette ville? Il n’y a nul échec, sinon, vous n’auriez pas pu vous tenir debout! ».

Par ailleurs, Khalid Ait Taleb a assuré que le système de santé marocain a été l’objet d’un diagnostic approfondi en vue de détecter ses faiblesses et ses besoins. Et d’ajouter que la réforme du système da santé est un défi que le gouvernement a relevé, conformément aux Hautes instructions royales, à ce sujet, et en parallèle avec le chantier de la Solidarité sociale.

De même que le ministre a mis en relation les progrès de la réforme du système de santé et tout un arsenal juridique et ce, dans le but de déterminer un grand nombre de programmes en rapport avec la question. Khalid Ait Taleb a également tenu à préciser qu’un progrès manifeste a été réalisé concernant la généralisation de la protection sociale, fin de l’année en cours.

L.A.