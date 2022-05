Parlement: appel à lever l’état d’urgence sanitaire

Nadia Touhami, députée du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), a déclaré que le Maroc, à l’instar de plusieurs pays, a pris des mesures efficaces dans le lutte contre la pandémie de la covid-19, et a vivement salué tous les efforts déployés pour parvenir à ces excellents résultats.

Dans une question écrite adresse au ministre de l’Intérieur, la députée a rappelé que l’allègement progressif des mesures restrictives a eu pour conséquence la reprise des activités industrielles et commerciales, ainsi que celles des professions libérales. Et ce, malgré le fait que l’on ne soit pas arrivé à la stabilité complète de la situation épidémiologique et de parvenir à atteindre tous les objectifs souhaités.

Cependant, Nadia Touhami s’est interrogée sur le maintien de l’état d’urgence, alors que les indicateurs sanitaires actuels ne sont plus empreints de l’acuité précédente, comme elle s’est interrogée sur les mesures que le ministère de l’Intérieur compte prendre pour mettre fin à la série continue des prolongements de l’état d’urgence aux quatre coins du Royaume, eu égard à l’amélioration des indicateurs épidémiologiques.

A rappeler que le gouvernement avait décidé le prolongement des mesures de l’état d’urgence dans tout le pays jusqu’au 31 mai courant.

L.A.