Parkings publics à Marrakech: la fin de l’anarchie?

Le Conseil communal de la ville ocre veut en finir pour de bon avec l’anarchie ambiante des parkings publics! Il a été ainsi décider d’afficher, au niveau de toutes les avenues de la ville ocre, les prix de stationnement des voitures.

Cette décision émane en réponse aux nombreuses doléances de citoyens pointant les dépassements de certains gardiens ayant les yeux plus gros que le ventre. Ceci, en sus des injures et des menaces subies face au refus d’obtempérer aux exigences de certains individus de vouloir recevoir plus que le prix légal de stationnement.

Il est à espérer que cette nouvelle mesure aura l’effet escompté et que les gardiens contrevants sauront désormais, et une bonne fois pour toutes, que les lois en vigueur sanctionnent tout abus en la matière.

L.A.

Reportage: le circuit « très spécial » du poisson au Maroc