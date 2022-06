Parking de « Bab El Had »: les Rbatis déçus par les prix

Le groupe parlementaire du Parti du Progrès et du Socialisme, à la Chambre des représentants, a pointé du doigt les tarifs du parking souterrain de Bab El Had, à Rabat. Tarifs qui ne correspondent pas au pouvoir d’achat des citoyens et qui devraient connaître une revue à la baisse, sachant que le lieu est doté de 471 places, d’une part, et que de nombreux produits ont connu des augmentations de prix, d’autre part, a souligné la même source.

Par conséquent, la députée du parti du Livre, Nadia Touhami, a adressé une question écrite au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, à propos des tarifs du parking souterrain de Bab El Had, dont la mise en service constitue une importante valeur ajoutée à la capitale du Royaume et dont l’infrastructure permet de garer simultanément 471 véhicules.

Cependant, la liste des tarifs annoncée par la direction du parking souterrain, coïncidant avec la flambée des prix des carburants, a suscité la grande déception des utilisateurs qui espéraient que les prix de stationnement seraient conformes et au niveau du pouvoir d’achat des fonctionnaires et des visiteurs de Rabat, a précisé Nadia Touhami.

Aussi, la députée PPSiste s’est-elle interrogée sur les mesures que le ministre de l’Intérieur compte prendre pour que les tarifs du parking souterrain de Bab El Had soient ajustés au pouvoir d’achat des automobilistes de la capitale.

