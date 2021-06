Parking à 5 dirhams: les précisions du vice-maire de Salé

Suite à la propagation sur les réseaux sociaux d’une note de parking à 5 dh à la plage de Salé, le maire adjoint de la ville, Abdellatif Soudou, a tenu à donner des précisions.

Dans une publication sur sa page Facebook, Soudou a précisé que ladite note est non agréée par la commune de Salé, précisant que le prix fixé au nom d’une société de gestion du stationnement est illégal et ne respecte pas la décision fiscale approuvée par le conseil municipal et agréée par les autorités.

Le responsable a indiqué que le prix fixé par les autorités pour les parkings est de 2dh, et non de 5 dh. Il a par ailleurs assuré que la commune prendra les mesures nécessaires à ce sujet, appelant les personnes touchées à déposer leur plainte chez les services sécuritaires de la plage.

M.F.