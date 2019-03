Paris-Orly: un passager à destination du Maroc condamné

L’incident bizarroïde s’était produit le 5 mars courant à l’aéroport parisien d’Orly. Un individu a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion à destination de l’aéroport de Rabat-Salé.

La cause de son interpellation? Selon la chaîne française d’information en continu BFMTV, l’individu avait dissimulé dans sa chaussure, une… scie à métaux cassée! Son explication est des plus farfelues puisqu’il a prétendu qu’il travaillait sur des chantiers et qu’il y laissait ses souliers!

Placé en garde à vue, il a été déféré devant le parquet compétent. Jugé en comparution immédiate, l’homme à la scie à métaux cassée a écopé de quatre mois de prison ferme.

B.B.