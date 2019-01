Paris-Orly: grosse panique à cause d’une passagère de la RAM (PHOTOS)

Les autorités françaises ont interpellé ce jeudi 24 janvier une femme à l’aéroport de Paris Orly qui devait s’envoler pour Casablanca avec la RAM.

Selon Le Parisien, les bagages cabine d’une passagère qui devait prendre un avion de la compagnie marocaine ont alerté les services de sécurité de l’aéroport. Ces derniers ont immédiatement évacué les halls A et B, “redoutant la présence d’un dispositif de mise à feu”, rapporte le média français.

Les démineurs, qui se sont rendus sur les lieux, ont finalement découvert “une paire de chaussures de mode connectées et dotées d’éléments lumineux”. La même source a précisé que la concernée est journaliste de mode.

Suite à cet incident, les enregistrements ont été provisoirement suspendus, ce qui a entraîné quelques retards.

Par ailleurs, une source bien informée à la RAM a confirmé à Le Site info l’arrestation d’une femme d’origine française à l’aéroport Paris-Orly “qui était en possession d’un objet interdit”. Et de préciser qu’elle a été interpellée avant de monter dans l’avion qui a finalement décollé avec une heure de retard. “Les autorités françaises mènent leur enquête afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire”, a indiqué à Le Site info cette même source.

Et d’ajouter: “La RAM n’est pas concernée par cet incident puisque la mise en cause a été interpellé au sein de l’aéroport et non pas à bord de l’avion”.

Noura Mounib