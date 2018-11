Paris: le roi Mohammed VI prend part à un déjeuner offert par Emmanuel Macron

La participation du Souverain à cette cérémonie, qui s’est déroulée à l’Arc de Triomphe, est un témoignage de l’amitié qui lie le Maroc et la France depuis plusieurs siècles et un hommage aux vaillants soldats marocains qui avaient combattu pour les idéaux de liberté et de paix pendant la première guerre mondiale.

