Parents et tuteurs des étudiants revenus d’Ukraine lancent un appel (VIDEO)

Les parents et tuteurs de nos étudiants, qui ont été obligés de quitter l’Ukraine à cause de la guerre, ont organisé une conférence de presse, mercredi 19 octobre, afin de discuter et de débattre des difficultés auxquelles sont confrontés leurs enfants depuis leur retour à leur patrie.

Lors de son intervention, l’un des parents a révélé l’existence de ce qu’il a appelé « des lobbies de fomentation » qui incitent les étudiants inscrits dans des Universités et des Instituts marocains à refuser l’intégration de leurs camarades et compatriotes qui ont dû quitter les Universités et Instituts ukrainiens où ils poursuivaient leurs études.

C’est une première regrettable car jamais auparavant les étudiants marocains n’avaient mis les bâtons dans les roues à d’autres étudiants, en refusant leur inscription ou leur intégration à des Universités et des Instituts du Royaume, a déploré le même père.

Celui-ci a aussi vivement souhaité que le ministère de tutelle rende justice aux étudiants marocains revenus d’Ukraine à leur pays.

A.L.