Panique ce mardi à la gare routière de Nador

Un fonctionnaire de police relevant du district provincial de sûreté de la ville de Nador a été contrait, ce mardi, de faire usage de son arme de service pour arrêter un individu de 38 ans qui a exposé la vie des citoyens et des policiers à une agression grave et sérieuse à l’aide d’une arme blanche.

Dans un communiqué, la DGSN indique qu’une patrouille de police était intervenue pour arrêter le suspect qui a menacé des citoyens avec une arme blanche et semé le chaos à la gare routière de Nador, ajoutant que le suspect est entré en confrontation avec les agents de police, et opposé une résistance farouche, contraignant le fonctionnaire de police d’utiliser son arme de service et tirer deux balles, une de sommation et une seconde ayant touché le mis en cause au niveau de ses membres inférieurs.

Cet usage obligatoire de l’arme de service a permis de neutraliser le danger suscité par le prévenu, et de saisir le coutelas qu’il utilisait à l’encontre des fonctionnaires de police, ajoute la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le parquet, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et les autres actes criminels qui lui sont reprochés, conclut la DGSN.

M.S. (avec MAP)