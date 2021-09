PAM: décès de Abdelwahab Belfkih blessé par balles (PHOTO)

Le député PAMiste de Guelmim-Oued Noun, Abdelwahab Belfkih, est décédé ce mardi matin à l’hôpital de la ville.

Blessé par balles et hospitalisé en urgence, Belfkih était dans un état grave, «entre la vie et la mort». «Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Notre frère Abdelwahab Belfkih a succombé à ses blessures. Que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde et accorde patience et courage à sa famille», a écrit Mohamed Aboudrar (USFP) sur sa page Facebook.

A rappeler que le Parti Authenticité et Modernité avait décidé de retirer la candidature de Abdelwahab Belfkih de la présidence de la Région Guelmim-Oued Noun. Ce dernier, dans une lettre manuscrite dont Le Site info détient copie, avait alors annoncé sa décision de se retirer définitivement de la politique, après que Me Abdellatif Ouahbi l’avait disgracié.

H.M.