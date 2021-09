PAM: blessé par balles, Abdelwahab Belfkih entre la vie et la mort

Mohamed Aboudrar (USFP) a annoncé, ce mardi matin, que le député PAMiste de Guelmim-Oued Noun, Abdelwahab Belfkih, a été blessé par balles et transféré d’urgence à l’hôpital de la ville de Guelmim.

Et c’est via sa page officielle Facebook que l’Ittihadi a révélé que la victime est dans un état grave, « entre la vie et la mort ». Dans le but d’en savoir davantage sur cette affaire mystérieuse de coups de feu, Le Site info a tenté de contacter Mohamed Aboudrar, mais le téléphone de celui-ci est resté aux abonnés absents.

A rappeler que le Parti Authenticité et Modernité avait décidé de retirer la candidature de Abdelwahab Belfkih de la présidence de la Région Guelmim-Oued Noun. Ce dernier, dans une lettre manuscrite dont Le Site info détient copie, avait alors annoncé sa décision de se retirer définitivement de la politique, après que Me Abdellatif Ouahbi l’avait disgracié.

En tout cas, pour l’heure, on n’en sait pas davantage sur ce qui est réellement arrivé à Abdelwahab Belfkih. Tentative désespérée de suicide, comme l’ont écrit plusieurs médias, ou tentative d’assassinat politique?

L.A.