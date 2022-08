Paléontologie : des chercheurs font une grande découverte au Maroc (PHOTO)

Une récente découverte paléontologique indique que des créatures titanesques ont régné en maitres dans les mers du royaume.

Le spécimen récemment découvert, baptisé « Thalassotitan Atrox » a peuplé les corps aquatiques du Maroc entre 66 et 72 millions d’années. Ce colosse appartient à la famille des mosasaures, des reptiles marins de l’ère du crétacé. D’après les données scientifiques disponibles, ces géants étaient au top de la chaine alimentaire, dévorant toutes les créatures marines de l’époque.

Le Dr Nick Longrich de l’Université de Bath, à l’origine de la découverte, a indiqué que le Thalassotitan Atrox « était un animal captivant, mais surtout terrifiant. Imaginez le croisement d’un dragon de Komodo, un grand requin blanc, un tyrannosaure rex et une orque et vous aurez un Atrox ». L’animal en question avait un crâne de 1,4 mètre de long, et pouvait atteindre plus de 9 mètres.

Les restes du mosasaure ont été découverts dans une nappe de phosphate dans la région d’Oulad Abdoun à Khouribga. Le Pr Nour-Eddine Jalil du Musée d’Histoire naturelle de Paris a déclaré pour sa part que « les fossiles de phosphate du Maroc offrent une fenêtre sans précédent sur la paléobiodiversité à la fin du Crétacé ».

La découverte de ce mégaprédateur marin a été faite par une équipe internationale composée de chercheurs du Centre de Recherche en Paléontologie de Paris, des Universités de Bath et de Bilbao, ainsi que de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP).

A.O.