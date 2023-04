Paiement mobile : CAM et Visa lancent une nouvelle solution

Visa, leader mondial des paiements numériques, et le Crédit Agricole du Maroc s’associent pour offrir à leurs clients une expérience de paiement innovante, rapide et sécurisée en digitalisant les cartes de paiement Visa via la solution mobile CAM Pay de la banque.

Ainsi, grâce à cette solution de paiement mobile, les porteurs de cartes bancaires Crédit Agricole du Maroc/Visa pourront désormais numériser leurs cartes et effectuer des paiements électroniques de manière sécurisée et transparente, directement à partir de leur smartphone.

Le Crédit Agricole du Maroc est la première banque au Maroc et en Afrique à lancer le service de tokenisation de toutes ses cartes de paiement, renforçant ainsi son engagement à fournir à ses clients des solutions de paiement de pointe. Avec cette innovation, le CAM vise à améliorer l’expérience client et à faciliter leurs transactions.

« Nous sommes ravis de lancer ce nouveau service en partenariat avec Visa. La numérisation des cartes de paiement est une étape importante dans la transformation de l’expérience de paiement pour nos clients », a déclaré Abdelmounaim DINIA, Directeur général du Crédit Agricole du Maroc. « Notre leitmotiv au quotidien est de démocratiser l’accès à la digitalisation à l’ensemble de nos clients et de favoriser l’inclusion financière via le digital ».

Le lancement de ce nouveau service de paiement mobile renforce l’engagement de Visa et du Crédit Agricole du Maroc d’introduire les dernières innovations en matière de paiement au Maroc et d’encourager l’adoption de solutions de paiement numérique afin de fournir une expérience de paiement hautement qualitative à leurs clients.

« Nous opérons à travers des partenariats précieux avec des acteurs clés tels que Crédit Agricole du Maroc, des partenariats qui apportent des solutions de paiements digitalisées pratiques, avancées et exceptionnelles aux consommateurs au Maroc. Cette collaboration avec le Crédit Agricole du Maroc offre une expérience de paiement rapide, sécurisée et transparente », a déclaré Sami ROMDHANE, Directeur général de Visa International Maroc. « Le lancement de la tokenisation sur CAM Pay est un exemple concret de développement de partenariats stratégiques avec des institutions financières clés, afin d’apporter les dernières innovations en matière de paiement au marché marocain ».

CAM Pay est l’une des premières solutions pour la digitalisation des paiements au Maroc et dans la région. Cette digitalisation répond à un besoin né pendant la pandémie, période durant laquelle les consommateurs ont fortement restreint l’usage de l’argent liquide ce qui a eu, pour conséquence, l’émergence de solutions de cartes digitalisées pour satisfaire la demande des consommateurs pour des paiements rapides, pratiques et sans contact.