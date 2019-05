Ouzzine devient une nouvelle fois la risée du Web (PHOTO)

Le nouveau look capillaire de Mohammed Ouzzine n’a pas laissé les internautes de marbre. Le vice-président de la Chambre des représentants et ex-ministre de la Jeunesse et des Sports semble ne plus souffrir de calvitie.

En effet, les internautes, qui ne ratent aucune occasion pour chambrer “Moul l’karata”, ont largement partagé ce lundi une photo du député du Mouvement Populaire (MP) en prétendant qu’il aurait subi une greffe de cheveux.

“Il n’a pas réussi à créer de belles pelouses, mais a réussi sa greffe capillaire”, a commenté ironiquement un internaute.

Rappelons que le roi Mohammed VI avait décidé de mettre fin aux fonctions d’Ouzzine, en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports, à la demande de ce dernier. Ceci après le scandale de la pelouse du stade de Rabat.

R.T. et S.L.