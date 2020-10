Ouverture des préinscriptions aux concours des enseignants: ce qu’il faut savoir

Les préinscriptions aux concours des enseignants-cadres des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF) ont été ouvertes à partir de vendredi et se poursuivront jusqu’au 30 octobre à minuit, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les préinscriptions se font exclusivement via le portail http://tawdif.men.gov.ma, en prévision des concours de recrutement qui seront organisés par les AREF en novembre prochain, dans le cadre des préparatifs de la rentrée pédagogique 2021-2022, précise le ministère dans un communiqué.

Cette opération est ouverte aux titulaires de la licence dans les filières universitaires de l’éducation, ou équivalent, disposant de compétences théoriques ou académiques similaires dans lesdites filières, aux licenciés ainsi qu’aux bénéficiaires du programme gouvernemental de formation de 10.000 cadres pédagogiques.

Sont également admis les titulaires de la licence, la licence fondamentale ou la licence professionnelle pour les bénéficiaires du programme gouvernemental de requalification de 25.000 cadres, ainsi que les titulaires de la licence, de la licence fondamentale, de la licence professionnelle ou équivalent.

Les pré-inscrits sont tenus, dès le lancement des concours par les AREF, de valider leur candidature numérique et de déposer leurs dossiers de candidature auprès des directions provinciales de leur choix, dans les délais fixés.

S.L. (avec MAP)