Ouverture des frontières: la RAM fait une annonce

La Royal Air Maroc (RAM) a fait une annonce concernant les conditions relatives au protocole sanitaire sur les vols internationaux à destination du Maroc.

Sur son compte twitter, la compagnie aérienne a annoncé que les voyageurs de 18 ans et plus devront présenter le pass vaccinal, un PCR négatif de moins de 48H avant le check-in et une fiche sanitaire à télécharger en ligne et à remplir et signer.

Concernant les voyageurs entre 6 et 18 ans, les pièces à fournir sont le PCR négatif et la fiche sanitaire. Cette dernière est la seule pièce à fournir pour les enfants de moins de 6 ans.

La RAM ajoute qu’à l’arrivée aux aéroports Marocains, des mesures additionnelles sont déployées : un test antigénique pour les voyageurs à partir 6 ans et des tests PCR aléatoires.

M.F.