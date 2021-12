Ouverture de la 7ème édition du Festival international du film amateur d’Oujda (VIDEO)

La 7ème édition du Festival international du film amateur d’Oujda, organisée par l’Association Message d’Art pour le développement et la créativité organise, a été ouverte mercredi soir dans la capitale de l’Oriental.

Initié sous le thème « Les amateurs du cinéma, graines de créateurs », cette édition se tient en mode présentiel et à distance, en partenariat avec la direction régionale de la Culture et le Centre d’études et de recherches humaines et sociales d’Oujda (CERHSO).

Douze films ont été sélectionnés pour la compétition officielle, représentant le Maroc, l’Algérie, la Syrie, l’Egypte, l’Irak, la Tunisie et la Jordanie, sur un total de 60 films à visionner.

Cette édition intervient après le succès de l’édition virtuelle organisée l’année dernière, dans le but de promouvoir l’échange culturel, renforcer la communication entre des amateurs du cinéma à travers le monde et encourager les jeunes talents dans ce domaine.

Intervenant à l’ouverture de cet événement cinématographique, le directeur du Festival international du film amateur d’Oujda, Ezzddine Missaoui, a souligné l’importance des activités programmées lors de cette édition.

Cette manifestation artistique vise à créer des échanges culturels et à renforcer la communication entre les cultures du monde, à travers les réalisateurs et créateurs de courts métrages arabes et étrangers, ainsi que de découvrir de nouveaux talents cinématographiques et de les soutenir dans ce domaine, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur régional de la Culture à l’Oriental, Mountasir Loukili, s’est félicité de l’organisation de ce festival, qui en est à sa 7 ème édition, relevant que les amateurs de cinéma, qui sont les professionnels de demain, prennent part à cet événement du septième art pour consolider leurs expériences.

M. Loukili a souligné l’importance du soutien de la direction régionale de la Culture à ce festival au vu du sérieux dont font preuves les jeunes qui portent ce projet, soulignant que cet événement « est appelé à grandir et devenir l’une des manifestations cinématographiques les plus importantes au niveau national et même international ».

L’ouverture de ce festival a été marquée par les hommages rendus aux artistes Mohamed El Athir, Rabia El Kati et Hamid Bouchnak, ainsi qu’au technicien de cinéma Mustapha Belaid.

Le jury de ce festival, présidé par le réalisateur tunisien Anis Lassoued, est formé du comédien Abderrahim El Meniari et du scénariste Omar Jeddi. Les films en compétition aspirent au Grand prix, ainsi qu’aux prix de la meilleure réalisation, du meilleur scénario et des meilleurs rôles masculin et féminin.

Le programme de cette édition comporte notamment l’organisation d’une conférence nationale sur le thème « Le rôle de l’art et de la culture dans la mise en œuvre des mécanismes du Nouveau modèle de développement », en plus de différentes activités et ateliers autour du cinéma et des jeunes.

TE