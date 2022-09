Oumaima Baazia a-t-elle eu recours à la chirurgie plastique? (PHOTO)

La récente apparition, sur les réseaux sociaux, de la chanteuse populaire marocaine, Oumaima Baazia, a attiré l’attention et la curiosité de ses fans et followers.

En effet, l’artiste a publié, via son compte officiel Instagram, une photo d’elle la faisant voir avec des traits différents de ceux que l’on connaissait précédemment. Ce qui a fait que de nombreux internautes ont évoqué une réelle ressemblance actuelle d’Oumaima Baazia avec la chanteuse Jamila El Badaoui, assurant qu’elle a eu recours à une opération de chirurgie plastique.

Quant à la concernée, elle s’est contentée de partager les commentaires de ses fans et followers du réseau social Instagram, en ce qui concerne sa récente apparition et son nouveau look.

L.A.