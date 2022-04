Oulad Teima: quatre jeunes arrêtés après une vidéo incitant à la consommation de drogues

Les éléments du service préfectoral de la Sûreté nationale d’Oulad Teima ont interpellé, dimanche 24 avril, quatre personnes, âgées entre 20 et 31 ans, dont une femme et un homme aux antécédents judiciaires. Tous les quatre sont impliqués dans une affaire d’incitation de consommation de drogues et de publication de contenus électroniques constituant un outrage public à la pudeur.

Cette interpellation est survenue après la réaction rapide et efficace des éléments du service préfectoral de la Sûreté nationale d’Oulad Teima, suite à la diffusion d’un enregistrement vidéo sur les réseaux sociaux, faisant voir un homme et une femme jouant le rôle de « fiancés » et incitant à obtenir et à consommer des stupéfiants.

Les investigations diligentées sur cette affaire ont permis d’identifier les personnes ayant perpétré ces actes criminels et de les avoir filmés et publiés sur la Toile. Quant à l’interpellation des mis en cause, elle a lieu dimanche. Deux parmi eux ont été placés en garde à vue, tandis que les autres ont été soumis à un complément d’enquête judiciaire, sous le supervision du parquet général comptent.

Et ce, dans le but d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et de connaître les vrais mobiles qui ont poussé les mis en cause à commettre de tels méfaits.

