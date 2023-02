Oujda: vers l’installation de caméras de surveillance sur la voie publique

Il est prévu que la commune de la ville d’Oujda prenne la décision, lors de sa prochaine session ordinaire, au cours de cette semaine, d’installer des caméras de vidéosurveillance sur de nombreuses avenues et espaces publics de la capitale de l’Oriental.

Ce projet vise plusieurs objectifs au profit de la population oujdie. D’abord, il permettra aux services de la Direction générale de la sûreté nationale de relever les infractions au Code de la route et de procéder à ce l’on appelle la « vidéo-verbalisation ».

Ces caméras de vidéosurveillance permettront aussi aux agents de la DGSN de lutter contre les actes criminels perpétrés sur l’espace public et de protéger, ainsi, les citoyens et les biens publics.

Cette installation de caméras surveillance à Oujda coûtera la somme de 64 millions de dirhams, dans le cadre d’un accord de partenariat entre la Commune de la ville, en tant qu’autrice du projet, le Conseil régional de l’Oriental (40 millions de DH ) et le ministère de l’Intérieur (24 millions de DH).

Quant à la DGSN, elle s’engage à la participation audit projet, via la préfecture de police d’Oujda, concernant la préparation et l’étude inhérentes aux projets d’installation de caméras de vidéosurveillance dans l’espace public, comme concernant les conditions d’utilisation, la direction technique et les ressources humaines spécialisées nécessaires.

L.A.

