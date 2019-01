Oujda: une affaire de trafic de drogues fait réagir la police

Les éléments de la sûreté nationale au commissariat de Touissit Boubker relevant de la préfecture de police d’Oujda, ont procédé jeudi, en coordination avec les services de la Gendarmerie Royale, à l’arrestation d’un individu (45 ans) pour son implication présumée dans une affaire de trafic de drogues, indique la DGSN.

Cette opération a été menée sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), ajoute la DGSN dans un communiqué, notant que les opérations de fouille effectuées dans une ferme située au Douar Oulad Kari, à 4 km de la ville de Aïn Béni Methar, ont permis la saisie de 500 kg de résine de cannabis, qui étaient dissimulés dans un pâturage.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et les investigations se poursuivent pour arrêter tous les individus impliqués dans ce trafic illicite et déterminer d’éventuels liens avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogues, conclut la même source.

S.L. (avec MAP)