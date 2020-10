Oujda sous cloche: ce qui va changer à partir de mercredi

Les autorités d’Oujda, ville qui se classe deuxième après Casablanca avec des centaines de cas de Covid-19, ont décidé d’appliquer une série de mesures restrictives à partir de mercredi pour freiner la propagation du Coronavirus.

Le couvre-feu sera effectif à partir de mercredi entre 21h et 5h et les commerces baisseront leur rideau à 20h, tandis qu’il sera interdit de diffuser dans les cafés et restaurant de la ville les rencontres de football.

Dans cette ville qui a enregistré, 316 nouveaux cas et 10 décès, de dimanche 18h à lundi 18h, les souks hebdomadaires ne se tiendront pas, les marchés de proximité seront fermés et il sera interdit aux marchands ambulants de pratiquer leur activité. Des autorisations de déplacement seront requises pour toute entrée ou sortie de la province d’Oujda-Anjad, et les hammams, salles de fête, moyens de transport, salons de coiffure, ne pourront accueillir que 50% de leur capacité. Les parcs publics et salles de sport couvertes seront, quant à eux, fermés.

Les autorités de la ville appellent également les habitants à éviter les rassemblements qui dépassent 10 personnes, y compris pour des réunions de famille comme les fêtes de mariage ou les funérailles.

S.Z.