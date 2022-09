Oujda: manifestations contre l’intégration des étudiants revenus d’Ukraine (VIDEO)

De très nombreux Marocains, voire leur majorité, sont sidérés et scandalisés par le fait que les étudiants de l’Ecole nationale des sciences appliqués d’Oujda aient organisé des manifestations protestataires à l’encontre de l’intégration des étudiants marocains revenus d’Ukraine.

Scandant des slogans hostiles et brandissant plusieurs banderoles, les étudiants de l’ENSA de la capitale de l’Oriental ont ainsi exprimé leur incompréhensible refus que leurs compatriotes, des étudiants marocains revenus d’Ukraine, à cause de la guerre qui s’y déroule depuis des mois, soient intégrés dans les grandes écoles et Instituts du Royaume, leur pays d’origine.

Dans une déclaration à Le Site info, une étudiante de l’ENSA d’Oujda a affirmé: « Nous ne sommes pas contre l’intégration des étudiants revenus d’Ukraine au sein des établissements nationaux; Mais ils doivent d’abord passer les épreuves d’un examen afin d’y avoir droit ».

Et d’ajouter que lesdits étudiants devront se soumettre aux mêmes conditions auxquelles ont été soumis les autre étudiants. De son côté, un autre manifestant a souligné que les étudiants de l’ENSA d’Oujda ont décidé de boycotter les cours, en protestation à l’encontre des décisions ministérielles « unilatérales », selon ses dires.

L.A.