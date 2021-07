Oujda: l’Université Mohammed 1er s’offre des salles « intelligentes » (PHOTOS)

Le président de l’université Mohammed 1er d’Oujda, Yassine Zaghloul, accompagné du doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines au sein de la même université, Nourredine Alem, ont inauguré quatre nouvelles salles « intelligentes et interactives » au sein de la fac de lettres.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du vice-président de la faculté, Khalid Jaafar, du doyen de la faculté des sciences, et du staff administratif et pédagogique de la faculté des lettres.

Dans un contexte marqué par les transformations numériques, l’Université Mohammed 1er a développé, ces dernières années des programmes d’enseignement innovants et techniques. Et suite à la pandémie du Covid-19 et l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, l’université s’est engagée dans le processus d’enseignement à distance, conformément à la loi-cadre. N° 17.51.

Afin de préparer la prochaine année universitaire, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Oujda a aménagé 4 salles numériques « intelligentes », contenant chacune 25 ordinateurs et 4 grands écrans interactifs.

Cette technologie permettra au professeur de donner ses cours simultanément aux étudiants présents et à ceux qui suivent le cours directement à distance (800 étudiants pourront suivre le cours lors de la diffusion en direct). A cette occasion, la Faculté des lettres et des sciences humaines d’Oujda a développé un ensemble de programmes qui contribuent à l’enseignement à distance, y compris des applications qui reposent sur la conception et la correction des cours, ainsi que sur la communication avec les étudiants via un espace virtuel.

A ce propos, le président de l’Université a déclaré que « les salles intelligentes sont un projet important imposé par la pandémie du Covid-19, et que l’Université Mohammed 1er a réussi à expérimenter l’enseignement à distance bien avant l’officialisation de la loi cadre ».

De son côté, le doyen de la faculté des lettres a déclaré : « Nous avons inauguré 4 salles numériques équipées d’équipements techniques modernes, ce qui offrira de bonnes conditions aux professeurs et aux étudiants ».

Notons que les salles « intelligentes » seront utilisées pour l’enseignement du cycle de licence, notamment pour les travaux de la filière de géographie, des langues vivantes et pour les cours d’informatique, ainsi qu’en recherche scientifique pour les étudiants du master et du doctorat.

