Oujda: les professeurs du supérieur boycottent la rentrée universitaire (VIDEO)

Des dizaines de professeurs universitaires de l’Oriental ont organisé un sit-in, ce jeudi, s’insurgeant ainsi à l’encontre des déclarations du ministre de l’Enseignement, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, concernant leur boycott de le rentrée universitaire.

Dans une déclaration à Le Site info, le professeur universitaire, Abdeslam Rghioui, a affirmé que ce mouvement protestataire est l’expression du refus des concernés à propos du laxisme du ministère de tutelle vis-à-vis de leur cahier revendicatif.

Notre interlocuteur a également précisé que les manifestants récusent les propos du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifiques et de l’Innovation. Propos jugés « provocateurs », selon Abdeslam Rghioui.

Celui-ci a aussi déploré la situation d’abattement et de découragement que subissent et vivent les professeurs universitaires, demandant que le ministère de réponde favorablement à leurs attentes et revendications légitimes, dont le statut particulier des professeurs universitaires, en premier lieu.

L.A.