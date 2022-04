Oujda: les petits taxis augmentent leurs tarifs

Les Bureaux syndicaux du secteur des taxis de la deuxième catégorie de la ville d’Oujda ont annoncé une augmentation « provisoire » du tarif des courses et ce, à partir du mercredi 6 avril courant.

Ainsi, les professionnels du secteur ont décidé que le tarif minimum de la course sera désormais de 10 DH et de 8 DH pour le tarif minimum pour chacun des trois passagers de la même course. Cette nouvelle tarification sera maintenue, mais est susceptible de diminution au cas où les prix des carburants seraient revus à la baisse et plafonnés, a-t-on souligné.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, les Bureaux syndicaux ont aussi assuré avoir été dans l’obligation de prendre cette mesure à cause de l’augmentation astronomique des prix des hydrocarbures, qui ont été augmentés de 3 à 5 DH le litre, en une seule semaine.

Et d’ajouter que cette revue à la hausse des prix pose de nombreux et grands points d’interrogation, tout en déplorant que « le gouvernement ait privé le chauffeur professionnel de subvention, sans raison logique, malgré le fait que ce soit lui qui supporte les répercussions de cette augmentation des prix des hydrocarbures ».

L.A.