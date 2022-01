Oujda: les enseignants contractuels n’en démordent pas (VIDEO)

Les enseignants des Académies régionales de l’éducation et de formation, à qui on a imposé d’être contractuels, ont organisé un sit-in devant l’AREF de la ville d’Oujda, en protestation à l’encontre de l’ignorance continuelle de leur cahier revendicatif et de leurs doléances.

L’un des enseignants contractuels a déclaré à Le Site info que cette manifestation a pour objectif l’annulation pure et simple du contrat qui leur est imposé et être intégrés à la fonction publique. Et de poursuivre que la Coordination nationale des enseignants contractuels a mis en oeuvre « un programme militant » pour faire pression sur le ministère de tutelle afin qu’il réponde aux revendications des concernés.

« La Coordination nationale des enseignement contractuels ne renoncera pas à ses revendications et désire que le ministère ouvre les portes du dialogue au lieu d’opter pour la fuite en avant », a assuré notre interlocuteur.

L.A.