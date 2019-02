Oujda: les autorités ferment une école coranique

Les autorités d’Oujda ont fermé lundi 18 février l’école coranique Oum Salma. Selon une source de Le Site info, elles ont fermé cette école, située au sein de la mosquée Al Fourkane, à Hay Hassani, sans révéler les raisons de leur décision, précisant que toutes les femmes qui y bénéficiaient de cours d’analphabétisme ont été expulsées.

Dans une déclaration à Le Site info, le membre du secrétariat général d’Al Adl Wal Ihssane Hassan Bennajeh a confirmé l’information et indiqué que cette école lutte contre l’analphabétisme depuis 25 ans. Et d’ajouter que l’établissement relève d’une association légale et n’a aucun lien avec un quelconque mouvement ou organisation.

K.Z.