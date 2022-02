Oujda: les affaires vont mal au Souk de Melillia (VIDEO)

De nombreux commerçants de la ville d’Oujda ont déclaré avoir grandement pâti des répercussions de la crise sanitaire sur leurs activités au souk de Melillia

Dans une déclaration à Le Site info, l’un des commerçants a affirmé que les affaires vont au plus mal à cause de la pandémie de la covid-19 et qu’il arrive à certains de ses collègues de ne vendre aucun produit pendant toute la journée.

Notre interlocuteur a précisé qu’il n’est jamais arrivé que le souk connaisse une telle situation désastreuse et que, pour l’heure, les commerçants vivent les effets néfastes de la récession économique

L.A.